Над Россией сбили за ночь 267 украинских БПЛА
Российские дежурные силы ПВО нейтрализовали более 260 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
Военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 267 дронов.
Отмечается, что БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Также дроны сбили над Краснодарским краем, Башкирией, Крымом, Азовским и Черным морями.
Накануне над российскими регионами уничтожили 51 беспилотник ВСУ, пишет 360.ru.
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