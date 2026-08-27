Над Россией сбили за ночь 267 украинских БПЛА

Российские дежурные силы ПВО нейтрализовали более 260 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

Под Воронежем из-за атаки украинских БПЛА пострадали два человека

Военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 267 дронов.

Отмечается, что БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Также дроны сбили над Краснодарским краем, Башкирией, Крымом, Азовским и Черным морями.

Накануне над российскими регионами уничтожили 51 беспилотник ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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