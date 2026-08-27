В Непале более 800 человек пропали после наводнения

Не менее 826 человек числятся пропавшими без вести после наводнения на севере Непала. Об этом говорится в отчете Национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

«Без связи и числятся пропавшими 826 человек», - указано в документе.

По предварительной информации, в пострадавшем районе Непала пропали 113 граждан страны и 466 иностранцев. Как отметили в управлении, уже было обнаружено 165 тел, продолжается процедура опознания.

Масштабное наводнение произошло на границе Непала и Тибета. Причиной ЧП стал резкий подъем воды в реке Бхоте-Коши, который могли вызвать землетрясение и перекрывший русло реки крупный оползень, пишет Ura.ru.

