В Непале более 800 человек пропали после наводнения
Не менее 826 человек числятся пропавшими без вести после наводнения на севере Непала. Об этом говорится в отчете Национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.
«Без связи и числятся пропавшими 826 человек», - указано в документе.
По предварительной информации, в пострадавшем районе Непала пропали 113 граждан страны и 466 иностранцев. Как отметили в управлении, уже было обнаружено 165 тел, продолжается процедура опознания.
Масштабное наводнение произошло на границе Непала и Тибета. Причиной ЧП стал резкий подъем воды в реке Бхоте-Коши, который могли вызвать землетрясение и перекрывший русло реки крупный оползень, пишет Ura.ru.
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