Бывшего президента Армении Кочаряна арестовали на два месяца

Суд в Армении арестовал бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом рассказала пресс-секретарь Антикоррупционного комитета страны Марина Оганджанян в беседе с РИА Новости.

В Армении завели дело на экс-президента Кочаряна по трем статьям

«Арестован на два месяца», — отметила собеседница агентства.

Ранее Кочарян и его старший сын Седрак были задержаны, напоминает 360.ru. В отношении экс-президента возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении взятки и отмывании денег в особо крупных размерах.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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