В Госдуме объяснили снижение трат россиян на фитнес и рестораны
Евгений Федоров заявил НСН, что в моменты неопределенностей население всегда выбирает сберегательную модель.
Количество денег у россиян не уменьшилось, но изменилась стратегия поведения, все перестраховываются на будущее, меньше тратят в моменте, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в пресс-центре НСН.
«Идет перестройка экономики, у нас снижается потребление. Люди больше из-за геополитических условий и так далее предпочитают перестраховываться на будущее, чем тратить сейчас. Из-за этого, например, четверть кафе закрылась в той же Москве. Потребитель меняет свои предпочтения, при этом денег у потребителей не уменьшилось, изменились пропорции. В среднем доходы человека увеличились, влияет и оплата за спецоперацию, и другие факторы. Но неопределенность всегда приводит к снижению трат, включая фитнес-центры, это нормальная стратегия. Мы наблюдаем большой объем вкладов по этой же причине», - объяснил он.
В России на фоне роста интереса к здоровому образу жизни фиксируется тревожная тенденция — фитнес-индустрия сталкивается с волной закрытий. Только за последний месяц прекратили работу более 11 фитнес-клубов в разных регионах страны.
