Фитнес-клубы увеличили выручку на 17% на фоне волны закрытий

Фитнес-клубы увеличили выручку на 17%, а волна закрытий на самом деле преувеличена, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, наша отрасль до сих пор показывает рост совокупной выручки. Мы это увидели по первому кварталу 2026 года, это плюс 17% по сравнению с прошлым годом. Рост выручки происходит за счет увеличения числа объектов, речь идет о больших объектах, маленьких студиях. Что касается закрытий, за первый квартал открылось 170 новых объектов. Из общей массы закрылось 45. За счет новых объектом мы видим прирост выручки по индустрии в целом.Также это происходит за счет увеличения цены на фитнес-абонементы и тренировки. На фоне роста расходов мы вынуждены повышать цены, так происходит во всех отраслях. Крупные сети закрывают некоторые не самые успешные объекты, где тяжело зарабатывать», - рассказала она.

В России на фоне роста интереса к здоровому образу жизни фиксируется тревожная тенденция — фитнес-индустрия сталкивается с волной закрытий. Только за последний месяц прекратили работу более 11 фитнес-клубов в разных регионах страны. Несмотря на то, что общее число объектов всё ещё остаётся высоким — более 10,5 тысячи клубов по итогам 2025 года — рынок становится всё менее устойчивым. Уже в первом квартале 2026 года закрылось около 45 клубов, а примерно 20% новых фитнес-студий не переживают первый год работы.

