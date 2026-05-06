Ждут большие перемены: В Госдуме анонсировали реформы для бизнеса
Евгений Федоров заявил НСН, что сегодня у малого бизнеса значительно выросли расходы, поэтому в этой связи неизбежны реформы.
В российской экономике неизбежны реформы для сохранения стабильности на рынке, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в пресс-центре НСН.
«Реформы неизбежны для изменения ситуация в экономике и на рынке. Я имею в виду реформы, связанные с макроэкономикой, инвестиционные механизмы. У малого бизнеса растут расходы на текущее обеспечение: аренда, коммунальные платежи. Это все возросло для всех, не только для граждан. Думаю, что нас ждут большие перемены в этой сфере, мы к ним готовимся», - рассказал он.
В России на фоне роста интереса к здоровому образу жизни фиксируется тревожная тенденция — фитнес-индустрия сталкивается с волной закрытий. Только за последний месяц прекратили работу более 11 фитнес-клубов в разных регионах страны. Несмотря на то, что общее число объектов всё ещё остаётся высоким — более 10,5 тысячи клубов по итогам 2025 года — рынок становится всё менее устойчивым. Уже в первом квартале 2026 года закрылось около 45 клубов, а примерно 20% новых фитнес-студий не переживают первый год работы.
