Над Россией сбили 381 беспилотник ВСУ

«В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля... перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.

Военные нейтрализовали БПЛА в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областях, а также над Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями. Также дроны были сбиты в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над Азовским и Черным морями.

Ранее в Белгородской области в поселке Разумное сдетонировал украинский БПЛА, пострадали пять человек, трое из них - дети, пишет Ura.ru.

