Над Россией сбили 381 беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России более 380 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля... перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.
Военные нейтрализовали БПЛА в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областях, а также над Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями. Также дроны были сбиты в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над Азовским и Черным морями.
Ранее в Белгородской области в поселке Разумное сдетонировал украинский БПЛА, пострадали пять человек, трое из них - дети, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ейске при падении обломков БПЛА пострадала женщина
- В России объем производства обувных товаров вырос на 22%
- «Первые скрипки?»: Почему Германия и США «сдвигаются» к России
- Хинштейн: Пропавшими без вести остаются 330 жителей курского приграничья
- Над Россией сбили 381 беспилотник ВСУ
- Мирошник пообещал «отдельную благодарность» России за атаку дронов ВСУ на Москву
- Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России
- «Скука и безумие»: ЧМ-2026 выиграла «непобедимая» Испания
- На базе армии Японии произошел сильный пожар
- В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали два человека