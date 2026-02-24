Из тюрьмы в Мексике во время беспорядков сбежали 23 заключенных
Более 20 заключенных сбежали во время беспорядков в тюрьме в штате Халиско в Мексике после нападения вооруженных групп на учреждение. Об этом сообщило издание Jalisco Noticias со ссылкой на секретаря общественной безопасности штата Хуана Пабло Эрнандеса.
«По итогам переклички 23 человека, лишенные свободы, числятся сбежавшими. Уже направлены соответствующие ориентировки в различные федеральные субъекты для их задержания», - отметил секретарь.
ЧП произошло в центре исполнения наказаний в районе Икстапа города Пуэрто-Вальярта. Группы вооруженных лиц открыли огонь по учреждению и проникли на его территорию, протаранив ворота автомобилем. В результате погиб один из сотрудников пенитенциарной полиции, который противостоял нападавшим.
После атаки внутри центра произошли беспорядки, для их подавления привлекли дополнительные силы, удалось взять ситуацию под контроль и восстановить безопасность. Правоохранители разыскивают сбежавших заключенных.
Ранее в Мексике после операции по задержанию главы картеля «Новое поколение Халиско» погибли 27 сотрудников силовых структур.
