Фон дер Ляйен вновь прибыла в Киев
24 февраля 202609:35
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом сообщает RT.
Глава ЕК в очередной раз приехала в столицу Украины с официальным визитом.
Украинские СМИ опубликовали кадры прибытия фон дер Ляйен в Киев. Политик приехала в город на поезде, ее встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Ранее Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали из-за личного покровительства коррупционного скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским.
