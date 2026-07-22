Месси признан лучшим игроком ЧМ по версии IIFHS
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом заявили в пресс-службе организации.
Спортсмен провел восемь матчей в рамках мундиаля, отметился 8 забитыми голами и четырьмя голевыми передачами. В IFFHS указали, что признали Месси лучшим, «руководствуясь исключительно статистическими данными».
Ранее СМИ сообщили о планах Лионеля Месси завершить карьеру в сборной после проигрыша команды в финале чемпионата мира, пишет Ura.ru. Аргентинцы не смогли выиграть на мундиале и уступили сборной Испании.
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