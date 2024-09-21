Над регионами России уничтожили 101 украинский беспилотник
Более ста украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БпЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Так, 53 дрона нейтрализовали над Брянской областью, 18 – над Краснодарским краем, еще 5 – над Калужской областью, по три — над Тверской и Белгородской областями. По одному беспилотнику уничтожили и перехватили в Смоленской, Курской областях и в Крыму. Кроме того, 16 дронов сбили над акваторией Азовского моря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru