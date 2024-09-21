Над регионами России уничтожили 101 украинский беспилотник

Более ста украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территорией России, передает Минобороны.

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«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БпЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Так, 53 дрона нейтрализовали над Брянской областью, 18 – над Краснодарским краем, еще 5 – над Калужской областью, по три — над Тверской и Белгородской областями. По одному беспилотнику уничтожили и перехватили в Смоленской, Курской областях и в Крыму. Кроме того, 16 дронов сбили над акваторией Азовского моря.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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