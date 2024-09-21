На Кубани подавили два беспилотника ВСУ, возник пожар из-за падения обломков

«Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность», — написал чиновник.

В свою очередь, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что минувшей ночью в Тихорецком районе силы ПВО и РЭБ подавили два украинских беспилотника.

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — сообщил глава Краснодарского края в Telegram.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Жителей поселка, расположенного близ места возгорания, временно эвакуируют. В Тихорецке создан пункт временного размещения.

