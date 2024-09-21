На Кубани подавили два беспилотника ВСУ, возник пожар из-за падения обломков

Атака беспилотников произошла в Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале.

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«Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность», — написал чиновник.

В свою очередь, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что минувшей ночью в Тихорецком районе силы ПВО и РЭБ подавили два украинских беспилотника.

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — сообщил глава Краснодарского края в Telegram.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Жителей поселка, расположенного близ места возгорания, временно эвакуируют. В Тихорецке создан пункт временного размещения.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиКраснодарский Край

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