Над регионами России сбили восемь дронов ВСУ

Восемь украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над четырьмя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что три дрона ВСУ сбили в Башкирии, по два - в Ростовской и Самарской областях, еще один- в Белгородской области.

Ранее над территорией России ликвидировали 34 беспилотника ВСУ.

