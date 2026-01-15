Над регионами России сбили восемь дронов ВСУ
15 января 202612:29
Восемь украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над четырьмя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что три дрона ВСУ сбили в Башкирии, по два - в Ростовской и Самарской областях, еще один- в Белгородской области.
Ранее над территорией России ликвидировали 34 беспилотника ВСУ.
