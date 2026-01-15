Над Россией перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией 34 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

Дроны были перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи.

Военные сбили 19 беспилотников в Ростовской области, шесть – в Брянской, пять – в Волгоградской. Еще по одному дрону уничтожили над Белгородской, Курской, Воронежской областями и водами Азовского моря.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА сбили в Каменске, Таганроге, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах региона, пишет 360.ru.

