Над Россией перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА
15 января 202607:35
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией 34 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи.
Военные сбили 19 беспилотников в Ростовской области, шесть – в Брянской, пять – в Волгоградской. Еще по одному дрону уничтожили над Белгородской, Курской, Воронежской областями и водами Азовского моря.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА сбили в Каменске, Таганроге, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах региона, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА
- Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского
- Бастрыкин: На счету «ангарского маньяка» 91 убийство
- СМИ: Коммерческие батутные центры могут запретить
- Иран заявил о готовности гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций
- «Роскосмос»: Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11 отстыкован от МКС
- Глава Минобороны Германии разглядел в надписи «СССР» на свитере Лаврова «вызов всему миру»
- На маркетплейсах обнаружили потенциально опасные капли для глаз
- СМИ: В России впустую потратили 1 млрд рублей на создание отечественной виагры
- СМИ: Авианосная ударная группа ВМС США движется на Ближний Восток
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru