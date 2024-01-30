Над пятью регионами России нейтрализовали 21 дрон ВСУ

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 21 украинский беспилотник самолетного типа над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

Белгородское село Долгое атаковали три дрона-камикадзе

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, 11 дронов были уничтожены или перехвачены над Крымом, пять аппаратов — над Белгородской областью, три БПЛА — над Брянской областью, по одному беспилотнику — над Калужской и Тульской областями.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении украинского БПЛА над территорией Трубчевского района региона, напоминает телеканал «360». Позже еще один дрон был уничтожен над Навлинским районом, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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