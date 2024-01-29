Белгородское село Долгое атаковали три дрона-камикадзе

Три беспилотника-камикадзе атаковали окраину села Долгое Валуйского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, в результате взрывов повреждены гражданский автомобиль и экскаватор. На место прибыли оперативные службы.

Пострадавших в результате атаки нет, уточнил Гладков.

Накануне дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал экскаватор на окраине белгородского села Колотиловка. Мужчина получил травмы конечностей. Его доставили в больницу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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