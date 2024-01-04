Силы ПВО сбили над Крымом 10 украинских ракет

Российские средства ПВО пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществить атаку по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Средства ПВО перехватили четыре ракеты РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

В сообщении уточняется, что украинские силы использовали для удара авиационные управляемые ракеты.

«Дежурными средствами ПВО над Крымским полуостровом были уничтожены 10 украинских ракет», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над Севастополем российские военные сбили несколько воздушных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКрымПВОМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры