Силы ПВО сбили над Крымом 10 украинских ракет
4 января 202418:05
Российские средства ПВО пресекли попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществить атаку по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что украинские силы использовали для удара авиационные управляемые ракеты.
«Дежурными средствами ПВО над Крымским полуостровом были уничтожены 10 украинских ракет», - заключили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над Севастополем российские военные сбили несколько воздушных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru