Над Ленинградской областью сбили три украинских БПЛА
24 января 202508:59
Три украинских беспилотника сбили над Ленинградской областью. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три... беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны рассказали, что минувшей ночью над территорией России ликвидировали 121 дрон ВСУ. Атаки отразили в том числе в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской областях, в Подмосковье и на Белгородчине, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru