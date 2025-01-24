Над Ленинградской областью сбили три украинских БПЛА

Три украинских беспилотника сбили над Ленинградской областью. Об этом заявили в Минобороны.

Над территорией России перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА

«В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три... беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны рассказали, что минувшей ночью над территорией России ликвидировали 121 дрон ВСУ. Атаки отразили в том числе в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской областях, в Подмосковье и на Белгородчине, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиЛенинградская ОбластьМинобороны

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