Над Ленинградской областью сбили три украинских БПЛА

«В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три... беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны рассказали, что минувшей ночью над территорией России ликвидировали 121 дрон ВСУ. Атаки отразили в том числе в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской областях, в Подмосковье и на Белгородчине, пишет 360.ru.

