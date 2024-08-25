Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и беспилотник

«Украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области», - отметил глава региона.

Губернатор выразил благодарность бойцам ПВО. При этом он не уточнил, какая именно ракета была уничтожена.

По данным Министерства обороны России, за время боев в Курской области украинские войска потеряли более 5,8 тысячи человек, сообщает «Радиоточка НСН».

