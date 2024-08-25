Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и беспилотник
25 августа 202415:20
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник и ракету над территорией Курской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
«Украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области», - отметил глава региона.
Губернатор выразил благодарность бойцам ПВО. При этом он не уточнил, какая именно ракета была уничтожена.
По данным Министерства обороны России, за время боев в Курской области украинские войска потеряли более 5,8 тысячи человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru