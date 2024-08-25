NYT: Британия и США передали ВСУ спутниковые снимки Курской области

Британия и США передали Киеву спутниковые снимки и иную информацию о Курской области после вторжения ВСУ в российский регион. Об этом сообщает американская газета «The New York Times» со ссылкой на источники.

По данным издания, это было сделано спустя несколько дней после начала боевых действий в Курской области для того, чтобы отследить переброску российских подкреплений.

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До этого польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные ВСУ танки участвуют в нападении на Курскую область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с НСН заявил, что российские военные в течение месяца окончательно выбьют ВСУ с территории Курской области.

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ФОТО: ТАСС
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