NYT: Британия и США передали ВСУ спутниковые снимки Курской области

Британия и США передали Киеву спутниковые снимки и иную информацию о Курской области после вторжения ВСУ в российский регион. Об этом сообщает американская газета «The New York Times» со ссылкой на источники.

По данным издания, это было сделано спустя несколько дней после начала боевых действий в Курской области для того, чтобы отследить переброску российских подкреплений.