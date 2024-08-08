Над Курской областью уничтожили снаряд РСЗО «Ольха»

Снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны.

В Курской области сбили шесть украинских дронов и пять ракет

«Около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы... "Ольха"», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО.

Ранее над Курской и Орловской областями перехватили два украинских дрона самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Курская ОбластьПВОМинобороны

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