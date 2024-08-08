Над Курской областью уничтожили снаряд РСЗО «Ольха»
8 августа 202412:58
Снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы... "Ольха"», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО.
Ранее над Курской и Орловской областями перехватили два украинских дрона самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru