В Курской области сбили шесть украинских дронов и пять ракет

Шесть украинских беспилотников уничтожили в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

В Курской области сбили три украинских беспилотника

«Этой ночью и утром... силами ПВО сбиты 6 украинских БПЛА самолетного типа», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Кроме того, в регионе сбили пять ракет.

Ранее ПВО перехватила и уничтожила 11 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыБеспилотникиКурская Область

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