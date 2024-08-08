В Курской области сбили шесть украинских дронов и пять ракет

Ночью и утром над Курской областью сбито шесть беспилотников и пять ракет Дом в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда, признан аварийным и будет расселен Вертолет Robinson нашли у вулкана на Камчатке Нарышкин: Обменянные россияне немножко отдохнут и продолжат работу Власти Эстонии ввели полный таможенный контроль на границе с Россией Рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями потерял сознание во время финала Олимпиады