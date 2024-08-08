В Курской области сбили шесть украинских дронов и пять ракет
8 августа 202407:44
Шесть украинских беспилотников уничтожили в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Этой ночью и утром... силами ПВО сбиты 6 украинских БПЛА самолетного типа», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Кроме того, в регионе сбили пять ракет.
Ранее ПВО перехватила и уничтожила 11 беспилотников ВСУ в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru