Над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской, Курскойи Орловской областями Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров будет проходить в два этапа Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа Названа техника, подделки которой чаще всего встречаются на маркетплейсах