Над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА

Два дрона ВСУ самолетного типа перехватили над Курской и Орловской областями, передает Минобороны.

В Курской области сбили шесть украинских дронов и пять ракет

«С 04.20 до 06.20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

Беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 16 украинских дронов над Курской и Белгородской областями, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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