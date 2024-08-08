Над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА
8 августа 202408:58
Два дрона ВСУ самолетного типа перехватили над Курской и Орловской областями, передает Минобороны.
«С 04.20 до 06.20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.
Беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 16 украинских дронов над Курской и Белгородской областями, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru