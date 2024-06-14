Дроны ВСУ повредили резервуары нефтебазы в Воронежской области

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в Лисинском районе Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.

При атаке на нефтебазу на Кубани пострадали два человека

По его словам, дронам удалось нанести незначительные повреждения резервуарам с топливом. Никто не пострадал.

Сотрудники оперативных служб осматривают предприятие на предмет других повреждений.

Ранее в Старооскольском городском округе Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаВСУНефтепродукты

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