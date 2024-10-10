Над Курской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ
10 октября 202413:03
Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над Курской областью, передает Минобороны.
В ведомстве отметили, что около 11:00 мск военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА.
«Дежурными средствами ПВО четыре... беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — указано в заявлении.
Ранее Минобороны сообщило, что в регионе сбили один дрон ВСУ, еще четыре беспилотника уничтожили в Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru