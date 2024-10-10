Над Курской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ

Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над Курской областью, передает Минобороны.

В ведомстве отметили, что около 11:00 мск военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО четыре... беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — указано в заявлении.

Ранее Минобороны сообщило, что в регионе сбили один дрон ВСУ, еще четыре беспилотника уничтожили в Белгородской области.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотникиМинобороны

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