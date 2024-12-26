Над Курской области сбили две украинские ракеты
26 декабря 202416:34
Российские средства ПВО сбили в небе Курской области две украинские ракеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Отмечается, что обломками сбитых ракет были повреждены постройки в селе Разветье Железногорского района.
«По предварительной информации, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», - говорится в сообщении.
Также жителей призвали при обнаружении обломков не приближаться к ним.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили над регионами России пять украинских беспилотников, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне рассказали, какие напитки выберут для празднования Нового года
- Ведущий «НАШЕго Радио» признан лучшим мастером-наставником в области радиовещания
- Над Курской области сбили две украинские ракеты
- Главный диетолог Тутельян: В Новый год можно есть все, но умеренно
- Военэксперт Матвийчук допустил, что решающим сражением СВО станет взятие Краматорска
- Мужчина ударил ножом пассажира московского метро. Видео
- СМИ: В аэропортах Москвы ввели план «Ковёр»
- Медведев заявил о рисках возникновения этнических анклавов
- IT-эксперт рассказал, как часто нужно менять аккумулятор ноутбука
- Путин освободил местных чиновников от ответственности за невыполненные задачи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru