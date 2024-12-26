Над Курской области сбили две украинские ракеты

Российские средства ПВО сбили в небе Курской области две украинские ракеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В Волгоградской области обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия

Отмечается, что обломками сбитых ракет были повреждены постройки в селе Разветье Железногорского района.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», - говорится в сообщении.

Также жителей призвали при обнаружении обломков не приближаться к ним.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили над регионами России пять украинских беспилотников, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:РакетыСпецоперацияКурская ОбластьПВО

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