В Волгоградской области обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия

Обломки беспилотника рухнули на территории промышленного предприятия в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, сообщила областная администрация.

Губернатор напомнил, что ночью в регионе отразили атаку БПЛА, никто не пострадал.

«Повреждения гражданских и военных объектов нет. Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание», — подчеркнул Бочаров.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО сбила в Волгоградской области три украинских дрона, напоминает Ura.ru.

