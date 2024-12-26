В Волгоградской области обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия
Обломки беспилотника рухнули на территории промышленного предприятия в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, сообщила областная администрация.
Губернатор напомнил, что ночью в регионе отразили атаку БПЛА, никто не пострадал.
«Повреждения гражданских и военных объектов нет. Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание», — подчеркнул Бочаров.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО сбила в Волгоградской области три украинских дрона, напоминает Ura.ru.
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