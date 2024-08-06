Над Курской и Белгородской областями сбили 22 дрона ВСУ
6 августа 202409:26
Еще 22 беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны.
Отмечается, что Киев попытался совершить террористические атаки утром 6 августа.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской... и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской области», — подчеркнули в Минобороны.
Минувшей ночью военные сбили 11 дронов над Курской областью и один над Белгородской, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru