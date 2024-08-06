Мэр Курска: На нескольких улицах города упали обломки БПЛА
Обломки беспилотников упали на нескольких улицах Курска, значительных повреждений зданий не зафиксировано. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.
Так, «небольшие посторонние предметы» обнаружили на территории поликлиники на улице Дзержинского, пациентам ничего не угрожает.
«Во дворах, расположенных на улицах Чехова и Щемиловка найдены обломки беспилотных летательных аппаратов», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Кроме того, на улице Павлуновского обломки повредили автомобиль. Куцак указал, что городские власти отрабатывают заявки населения на предмет повреждения имущества и окажут необходимую помощь.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов ВСУ над Курской областью. Позже врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что к утру 6 августа было сбито 26 беспилотников, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мэр Курска: На нескольких улицах города упали обломки БПЛА
- Вышел трейлер сериала «Комбинация» с Кологривым и Прилучным
- В селе под Белгородом четыре машины загорелись после атак ВСУ
- В Башкирии 184 пациента психоневрологической больницы эвакуировали из-за возгорания
- Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао
- ПВО уничтожила 12 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями
- В Дальнереченске прорвало дамбу
- К делу генерала армии Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
- Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде
- Премьер Японии не упомянул, кто сбросил ядерную бомбу на Хиросиму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru