Мэр Курска: На нескольких улицах города упали обломки БПЛА

Обломки беспилотников упали на нескольких улицах Курска, значительных повреждений зданий не зафиксировано. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

Так, «небольшие посторонние предметы» обнаружили на территории поликлиники на улице Дзержинского, пациентам ничего не угрожает.

«Во дворах, расположенных на улицах Чехова и Щемиловка найдены обломки беспилотных летательных аппаратов», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Кроме того, на улице Павлуновского обломки повредили автомобиль. Куцак указал, что городские власти отрабатывают заявки населения на предмет повреждения имущества и окажут необходимую помощь.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов ВСУ над Курской областью. Позже врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что к утру 6 августа было сбито 26 беспилотников, пишет 360.ru.

