Мужчина ранен в Белгородской области после атаки БПЛА авто
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль в поселке Борисовка Белгородской области. В результате ранения получил мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него минно-взрывную и баротравму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Также губернатор сообщил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены четыре частных дома, коммерческий объект, автомобиль и линия электропередачи. Загоревшуюся сухую траву пришлось тушить пожарным.
Есть повреждения также в селе Первое Цепляево в Шебекинском городском округе, селе Байцуры Борисовского района и в селе Весёлая Лопань Белгородского района. На местах работают оперативные службы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров назвал слухами скрытые контакты Москвы и Киева
- Предприниматели Курской области получат отсрочку по уплате налогов
- Мужчина ранен в Белгородской области после атаки БПЛА авто
- Захарова: Россия примет меры против проникших в Курскую область западных СМИ
- В США умер известный российский бодибилдер Мишин
- СМИ: Десятки человек застряли на колесе обозрения в Москве
- Британский мультимиллионер пропал после крушения яхты в Италии
- Премьер-министр Индии посетит Украину 23 августа
- Беременная женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка
- Учёные предсказали, что за землетрясением на Камчатке последует еще более сильное
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru