Мужчина ранен в Белгородской области после атаки БПЛА авто

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль в поселке Борисовка Белгородской области. В результате ранения получил мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него минно-взрывную и баротравму. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Также губернатор сообщил, что в результате обстрела города Шебекино повреждены четыре частных дома, коммерческий объект, автомобиль и линия электропередачи. Загоревшуюся сухую траву пришлось тушить пожарным.

Есть повреждения также в селе Первое Цепляево в Шебекинском городском округе, селе Байцуры Борисовского района и в селе Весёлая Лопань Белгородского района. На местах работают оперативные службы.


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Фото: t.me/vvgladkov
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