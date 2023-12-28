Над Крымом уничтожили два украинских беспилотника

Как отметили в ведомстве, за прошедшую ночь были пресечены попытки Киева совершить террористическую атаку по объектам в России, указывает РЕН ТВ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем сработала система ПВО, был сбит один дрон, напоминает телеканал «360».

