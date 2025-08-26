Над Крымом сбили восемь БПЛА

Силы ПВО отразили утром массированную атаку беспилотников на Крым Си Цзиньпин назвал китайско-российские отношения лучшими среди крупных мировых держав Водителям напомнили о приближении начала учебного года Букет школьника к 1 сентября обойдётся родителям в среднем в 4 тыс рублей Вильфанд: К выходным в Центральной России потеплеет