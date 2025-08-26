Над Крымом сбили восемь БПЛА

Восемь беспилотников ВСУ сбили в Крыму. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении ведомства.

Дроны были ликвидированы в период с 07.00 до 07.30 мск.

В ночь на 26 августа российские военные сбили 43 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры