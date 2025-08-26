Над Крымом сбили восемь БПЛА
26 августа 202508:49
Восемь беспилотников ВСУ сбили в Крыму. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении ведомства.
Дроны были ликвидированы в период с 07.00 до 07.30 мск.
В ночь на 26 августа российские военные сбили 43 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США заключат новую торговую сделку с Японией
- Над Крымом сбили восемь БПЛА
- Собянин: В зоне СВО находятся около 90 тысяч москвичей
- Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
- Над 15 регионами России сбили 43 дрона ВСУ
- Трамп высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску
- «Высоко — не всегда сложно»: Россиянам рассказали, как правильно покорять горы
- Вуди Аллен ответил на критику Киева за участие в неделе кино в Москве
- Си Цзиньпин и Володин встретились в Пекине
- 1 сентября в торговых центрах могут остановиться эскалаторы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru