Трамп высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску
26 августа 202507:54
Президент США Дональд Трамп высоко оценил согласие президента России Владимира Путина провести встречу на Аляске. Об этом политик рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Меном.
Как отметил Трамп, Путин якобы не хотел лететь в Соединенные Штаты.
«Но я... ценю то, что он это сделал», — указал глава Белого дома.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске 15 августа. После саммита стороны рассказали о достигнутом прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Украине, пишет Ura.ru.
