Собянин: В зоне СВО находятся около 90 тысяч москвичей
Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне специальной военной операции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью KP.RU.
«Часть ребят - это профессиональные военные. Вы знаете, что Москва при заключении контрактов делает большие разовые выплаты и ежемесячные доплаты», – указал градоначальник.
Собянин напомнил, что в столице работают крупнейшие госпитали для раненых, самый крупный в России реабилитационный центр. Семьям военных помогают с трудоустройством, лечением, восстановлением. Кроме того, Москва оказывает помощь Минобороны.
«Это производство беспилотников, бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа», – отметил Собянин.
Также столица системно помогает своим городам-побратимам Луганску и Донецку, где проводит ремонт зданий, дорог и коммунальных сетей.
Между тем в Госдуму внесли ряд законопроектов по расширению социальных гарантий для участников СВО и их семей. В частности, вдовам и вдовцам погибших бойцов могут дать право бесплатно и без вступительных экзаменов поступать в вузы и средние специальные учебные заведения, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru