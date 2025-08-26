Над 15 регионами России сбили 43 дрона ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 43 беспилотника ВСУ над 15 регионами России, передает Минобороны.
«C полуночи до 06.10... перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметили в ведомстве.
Военные сбили по шесть дронов в Ленинградской, Рязанской и Тульской областях, пять – в Волгоградской, четыре – в Брянской, по три - в Орловской и Псковской, еще по два - в Белгородской и Курской. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Ростовской областями.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом уничтожили более десяти беспилотников, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru