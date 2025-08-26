Над 15 регионами России сбили 43 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 43 беспилотника ВСУ над 15 регионами России, передает Минобороны.

«C полуночи до 06.10... перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметили в ведомстве.

Военные сбили по шесть дронов в Ленинградской, Рязанской и Тульской областях, пять – в Волгоградской, четыре – в Брянской, по три - в Орловской и Псковской, еще по два - в Белгородской и Курской. Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Ростовской областями.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом уничтожили более десяти беспилотников, пишет Ura.ru.

