В Ленобласти при отражении атаки БПЛА повреждены три дома

Повреждения зафиксированы в результате отражения атаки беспилотников в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

«Осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье», - написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Дрозденко, никто не пострадал.

Ранее губернатор сообщил, что в Кингисеппском и Лужском районах уничтожили более десяти беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет 360.ru.

