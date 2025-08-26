В Ленобласти при отражении атаки БПЛА повреждены три дома
26 августа 202510:03
Повреждения зафиксированы в результате отражения атаки беспилотников в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.
«Осколками повреждены стекла трех частных домов и автомобиль в деревне Загорье», - написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Дрозденко, никто не пострадал.
Ранее губернатор сообщил, что в Кингисеппском и Лужском районах уничтожили более десяти беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет 360.ru.
