Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Российского актера Юрия Колокольникова внесли на Украине в список лиц, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приказ министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

На Украине объявили в розыск Никиту Михалкова

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности... Колокольников Юрий Андреевич, гражданин Российской Федерации, 15 декабря 1980 года рождения», — говорится в документе.

Украинская сторона назвал Колокольникова актером театра, кино и телевидения, режиссером и продюсером, ведущим телеканала «ТНТ». Также отмечается, что артист снимался в фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ.

Юрий Колокольников известен по различным российским и зарубежным проектам, в том числе сериалам «Игра престолов» и «Белый лотос», фильму Кристофера Нолана «Довод», пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
