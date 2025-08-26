Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности... Колокольников Юрий Андреевич, гражданин Российской Федерации, 15 декабря 1980 года рождения», — говорится в документе.

Украинская сторона назвал Колокольникова актером театра, кино и телевидения, режиссером и продюсером, ведущим телеканала «ТНТ». Также отмечается, что артист снимался в фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ.

Юрий Колокольников известен по различным российским и зарубежным проектам, в том числе сериалам «Игра престолов» и «Белый лотос», фильму Кристофера Нолана «Довод», пишет Ura.ru.

