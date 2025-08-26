Трамп поручил создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки в США

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету создать постоянные силы быстрого реагирования, которые могут быть по первому требованию отправлены в любую точку Соединенных Штатов. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Белого дома.

Как отмечается в документе, министру следует незамедлительно начать работу по обеспечению того, чтобы Национальная гвардия сухопутных войск и Нацгвардия ВВС каждого американского штата «имели ресурсы, были обучены, организованы и готовы оказывать помощь федеральным, региональным и местным правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков и обеспечении общественной безопасности и порядка».

Кроме того, глава Пентагона должен обеспечить наличие постоянных сил быстрого реагирования Нацгвардии, имеющих ресурсы, обученных и готовых к быстрому развертыванию на всей территории страны.

Ранее СМИ сообщили, что почти 1,7 тысячи бойцов американской Нацгвардии разместят в 19 штатах для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью, пишет Ura.ru.

