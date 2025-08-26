США заключат новую торговую сделку с Японией, о ней объявят уже на этой неделе. Об этом заявил американский министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Вашингтону нужно производство полупроводников и антибиотиков, а также необходимы редкоземельные металлы.

«И именно этим занимается администрация [президента США Дональда] Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу», – заявил министр.

Латник добавил, что глава государства может инвестировать средства, чтобы достичь всех перечисленных целей.

Ранее США заключили сделку по торговым пошлинам с Евросоюзом, напоминает Ura.ru.

