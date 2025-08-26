США заключат новую торговую сделку с Японией
США заключат новую торговую сделку с Японией, о ней объявят уже на этой неделе. Об этом заявил американский министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, Вашингтону нужно производство полупроводников и антибиотиков, а также необходимы редкоземельные металлы.
«И именно этим занимается администрация [президента США Дональда] Трампа. Японское соглашение, о котором мы объявим позже на этой неделе, - это 550 миллиардов долларов в руки Дональду Трампу», – заявил министр.
Латник добавил, что глава государства может инвестировать средства, чтобы достичь всех перечисленных целей.
Ранее США заключили сделку по торговым пошлинам с Евросоюзом, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нижневартовске вынужденно сел летевший из Лондона в Пекин самолет
- США заключат новую торговую сделку с Японией
- Над Крымом сбили восемь БПЛА
- Собянин: В зоне СВО находятся около 90 тысяч москвичей
- Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
- Над 15 регионами России сбили 43 дрона ВСУ
- Трамп высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску
- «Высоко — не всегда сложно»: Россиянам рассказали, как правильно покорять горы
- Вуди Аллен ответил на критику Киева за участие в неделе кино в Москве
- Си Цзиньпин и Володин встретились в Пекине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru