Над Крымом сбили еще шесть украинских беспилотников
16 декабря 202301:37
Шесть украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Крымом. Об этом сообщает Минобороны.
«15 декабря в период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Крыма», — указали в министерстве.
По данным военного ведомства, дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении над полуостровом 26 украинских БПЛА с период с 20:30 до 22:30 мск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru