Над Крымом сбили еще шесть украинских беспилотников

«15 декабря в период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Крыма», — указали в министерстве.

По данным военного ведомства, дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении над полуостровом 26 украинских БПЛА с период с 20:30 до 22:30 мск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

