Над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями сбили семь дронов ВСУ
11 августа 202508:53
Семь беспилотников ВСУ нейтрализовали над тремя российскими регионами утром 11 августа. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.
Четыре дрона ликвидировали над Крымом, два – над Нижегородской областью. Еще один беспилотник сбили в Белгородской области.
Минувшей ночью над территорией РФ уничтожили 32 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
