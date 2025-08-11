Над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями сбили семь дронов ВСУ

Силы ПВО перехватили семь украинских БПЛА над российскими регионами за утро Бригаду медицины катастроф направили на место падения БПЛА в Арзамасе Минпросвещения определило продолжительность нового школьного учебного года Более 50 афтершоков произошло на Камчатке за сутки Российским дачникам напомнили о запрете вести коммерческую деятельность на территории СНТ