Над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями сбили семь дронов ВСУ

Семь беспилотников ВСУ нейтрализовали над тремя российскими регионами утром 11 августа. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указало ведомство.

Четыре дрона ликвидировали над Крымом, два – над Нижегородской областью. Еще один беспилотник сбили в Белгородской области.

Минувшей ночью над территорией РФ уничтожили 32 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
