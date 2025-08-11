В Новосибирске водитель самосвала пытался наехать на группу людей
Мужчина за рулем самосвала попытался наехать на людей в Новосибирске. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел на улице Петухова в Кировском районе города. Водитель грузовика дважды совершил наезд на группу прохожих. Ему не удалось сбить людей, горожане успели разбежаться. Пострадавшим оказали помощь на месте.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, автомобилист умышленно пытался въехать в группу людей. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание фигуранта и установление обстоятельств ЧП.
Ранее в Москве водитель за рулем иномарки наехал на пятерых пешеходов, в том числе двух детей 8 и 10 лет. Обвиняемого в ДТП арестовали, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минцифры призвал стимулировать спрос на российские IT-продукты
- В Новосибирске водитель самосвала пытался наехать на группу людей
- Над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями сбили семь дронов ВСУ
- Трамп призвал Китай увеличить вчетверо закупки сои из США
- В Нижегородской области при атаке БПЛА погиб сотрудник промпредприятия
- Маршрут Трампа: По кому ударит Зангезурский коридор под контролем США
- Россияне Рублев и Хачанов вышли в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
- В Анкаре произошло землетрясение
- Минобороны: Ночью над Россией уничтожили 32 украинских БПЛА
- Вассерман объявлен в розыск на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru