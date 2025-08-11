В Новосибирске водитель самосвала пытался наехать на группу людей

Мужчина за рулем самосвала попытался наехать на людей в Новосибирске. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел на улице Петухова в Кировском районе города. Водитель грузовика дважды совершил наезд на группу прохожих. Ему не удалось сбить людей, горожане успели разбежаться. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, автомобилист умышленно пытался въехать в группу людей. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание фигуранта и установление обстоятельств ЧП.

Ранее в Москве водитель за рулем иномарки наехал на пятерых пешеходов, в том числе двух детей 8 и 10 лет. Обвиняемого в ДТП арестовали, напоминает Ura.ru.

