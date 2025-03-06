Над Крымом и Черным морем сбили два украинских БПЛА
6 марта 202512:43
Два беспилотника ВСУ сбили над Крымом и Черным морем. Об этом заявили в Минобороны.
«C 11.30 до 11.40 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Черного моря и один БПЛА над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении ведомства.
Дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО.
Ночью 6 марта над Воронежской областью нейтрализовали один украинский беспилотник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru