Над Крымом и Черным морем сбили два украинских БПЛА

Два беспилотника ВСУ сбили над Крымом и Черным морем. Об этом заявили в Минобороны.

«C 11.30 до 11.40 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Черного моря и один БПЛА над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении ведомства.

Дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Ночью 6 марта над Воронежской областью нейтрализовали один украинский беспилотник.

