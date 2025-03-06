Над Воронежской областью перехватили украинский БПЛА
6 марта 202507:49
Беспилотник ВСУ нейтрализовали в Воронежской области. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что дрон сбили дежурные средства ПВО.
Ранее российские военные перехватили и уничтожили 18 украинских БПЛА над шестью регионами, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru