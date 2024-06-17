Над Краснодарским краем сбит украинский беспилотник
17 июня 202400:17
Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Краснодарским краем, сообщает Минобороны России.
Это произошло 16 июня около 22.00 мск. Военное ведомство отметило, что Украина пыталась совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.
Ранее три украинских БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы атаковали эсминец США и два корабля в Красном море
- Адвокат заявил, что тела нарушителей в ростовском СИЗО похоронят тайно
- Над Краснодарским краем сбит украинский беспилотник
- Зеленский: «Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра»
- Обама увел со сцены застывшего Байдена
- В Грузии за день произошло четыре землетрясения
- Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир WTA в Нидерландах
- Певица МакSим впервые вышла на сцену после болезни
- МИД Швейцарии допустил участие Путина во второй конференции по Украине
- Перенесший сердечный приступ Эриксен забил гол за сборную Дании
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru