Над Краснодарским краем сбит украинский беспилотник

Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Краснодарским краем, сообщает Минобороны России.

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Это произошло 16 июня около 22.00 мск. Военное ведомство отметило, что Украина пыталась совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.

Ранее три украинских БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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