Над Краснодарским краем сбили еще один украинский БПЛА

Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Краснодарским краем, передает Минобороны.

Дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Темрюкском районе Кубани

«Около 8.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Дрон был сбит дежурными средствами ПВО.

Ранее над Краснодарским краем уничтожили пять беспилотников ВСУ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиКраснодарский Край

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