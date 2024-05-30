Над Краснодарским краем сбили еще один украинский БПЛА
30 мая 202410:52
Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Краснодарским краем, передает Минобороны.
«Около 8.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Дрон был сбит дежурными средствами ПВО.
Ранее над Краснодарским краем уничтожили пять беспилотников ВСУ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru