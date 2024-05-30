Дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Темрюкском районе Кубани
Украинские беспилотники пытались ударить по гражданским объектам в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении над территорией Кубани пяти дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
«Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе», — указали в оперштабе.
Силы ПВО уничтожили дроны, по предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что в станице Вышестеблиевской обломки БПЛА попали в трансформаторную подстанцию, здесь зафиксированы незначительные повреждения. Кроме того, в районе поселка Волна упал один беспилотник, повреждений инфраструктуры нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru