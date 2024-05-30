Дроны ВСУ попытались атаковать объекты в Темрюкском районе Кубани

Украинские беспилотники пытались ударить по гражданским объектам в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Пять украинских дронов сбили над Краснодарским краем

Ранее Минобороны заявило об уничтожении над территорией Кубани пяти дронов ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

«Утром 30 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов в Темрюкском районе», — указали в оперштабе.

Силы ПВО уничтожили дроны, по предварительным данным, никто не пострадал. Известно, что в станице Вышестеблиевской обломки БПЛА попали в трансформаторную подстанцию, здесь зафиксированы незначительные повреждения. Кроме того, в районе поселка Волна упал один беспилотник, повреждений инфраструктуры нет.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОКраснодарский КрайВСУБеспилотники

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