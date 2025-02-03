Над Каспийским морем сбили украинский дрон

Беспилотник ВСУ сбили над акваторией Каспийского моря, передает Минобороны.

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«Дежурными средствами ПВО уничтожен... беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что дрон сбили около 07:50 мск.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что над объектами в Каспийске были зафиксированы БПЛА, напоминает 360.ru. Принимались меры по нейтрализации объектов.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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