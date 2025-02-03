Над Каспийским морем сбили украинский дрон
3 февраля 202510:14
Беспилотник ВСУ сбили над акваторией Каспийского моря, передает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен... беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что дрон сбили около 07:50 мск.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что над объектами в Каспийске были зафиксированы БПЛА, напоминает 360.ru. Принимались меры по нейтрализации объектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Азербайджане нейтрализовали готовившую теракты группировку
- Уголовное дело возбуждено после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве
- СМИ: Один человек погиб из-за взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
- Над Каспийским морем сбили украинский дрон
- Трамп назвал «безумцами» руководителей USAID
- В Эгейском море с 28 января произошло более 400 землетрясений
- В Мариуполе утвердили новые флаг и герб города
- Глава Дагестана сообщил об атаке беспилотников на регион
- Дуда предрек рост международных ОПГ после украинского конфликта
- В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru