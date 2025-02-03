Во Владикавказе, Грозном и Махачкале ограничили работу аэропортов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели еще в трех российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения... в 07:44 мск введены в аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG); Махачкала (Уйташ; URML)», — написал пресс-секретарь службы в Telegram.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее в стране ограничили работу аэропортов Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. По данным СМИ, в авиагаванях был введен план «Ковер», пишет Ura.ru. Позже ограничения на прием и выпуск лайнеров сняли.

