Во Владикавказе, Грозном и Махачкале ограничили работу аэропортов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели еще в трех российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения... в 07:44 мск введены в аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG); Махачкала (Уйташ; URML)», — написал пресс-секретарь службы в Telegram.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее в стране ограничили работу аэропортов Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. По данным СМИ, в авиагаванях был введен план «Ковер», пишет Ura.ru. Позже ограничения на прием и выпуск лайнеров сняли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru