Над Брянской областью уничтожили еще два украинских БПЛА

Ранее военное ведомство заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом около 09:20 мск, напоминает RT.

«Около 10 часов ... дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА», — подчеркнули в министерстве.

Третий украинский дрон уничтожили над Брянской областью в 10:20 мск.

Как сообщил глава региона Александр Богомаз, разрушений нет, никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».

