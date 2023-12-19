Над Брянской областью уничтожили еще два украинских БПЛА
19 декабря 202311:15
Еще два украинских дрона самолетного типа сбили над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее военное ведомство заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над регионом около 09:20 мск, напоминает RT.
«Около 10 часов ... дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА», — подчеркнули в министерстве.
Третий украинский дрон уничтожили над Брянской областью в 10:20 мск.
Как сообщил глава региона Александр Богомаз, разрушений нет, никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru